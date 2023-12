L'annuncio domani su Nbc. Ci sono anche Re Carlo, Taylor Swift, Jerome Powell

Gli attori di Hollywood in sciopero, Barbie, Xi Jinping e anche Putin. Sono le persone nella shortlist del Time per la persona dell’anno 2023, che finirà in copertina sul magazine. Poi ci sono Taylor Swift, Sam Altman, i procuratori che hanno incriminato Donald Trump, Re Carlo III e Jerome Powell (capo della Fed). Insieme agli attori hollywoodiani ci sono anche i ​​Writers Guild of America (WGA), sindacato degli sceneggiatori, e Screen Actors Guild (SAG)-AFTRA, altro sindacato che rappresenta diversi esponenti del mondo dello spettacolo.

Una lista variegata, quella di quest’anno, che comprende anche molti ‘ex’: Putin fu persona dell’anno del 2007 ed è entrato nella lista dei 100 del Time varie volte, compreso il 2022. Powell è stato due volte nella lista dei 100. Compare poi Re Carlo II per la prima volta ma già la Regina Elisabetta II fu nominata, nel 1952 quando ascese al trono, persona dell’anno. Barbie fa la sua comparsa in lista, invece, grazie al successo del film di Greta Gerwig, interpretato magistralmente da Margot Robbie e Ryan Gosling, una pellicola che è stata campionessa d’incassi al botteghino.

Lo scorso anno la persona dell’anno in copertina fu il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, insieme allo “spirito dell’Ucraina”. L’annuncio della persona dell’anno avverrà domani, mercoledì, su Nbc.

