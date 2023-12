Dopo il 25 e il 26, aggiunta la serata del 24 nella DDDR

Dopo i due sold out in pochi minuti per domenica 25 febbraio e lunedì 26 febbraio all’Astra Kulturhaus di Berlino, i CCCP aggiungono un’ultima data per il 24 febbraio. Le prevendite saranno aperte da mercoledì 13 dicembre alle 11 su Dice ed Eventim, a questi link: https://link.dice.fm/pd70c1f787a5 e https://www.eventim.de/eventseries/cccp-in-dddr-3538872/.

Nell’avamposto di una Berlino ferroviaria e imperiale, arriva quindi una terza data per il “Punk filosovietico e musica melodica emiliana” dei CCCP in DDDR, nel pieno cuore della Deutsche Demokratische DISMANTLED Republik.

CCCP in DDDR è ideato e prodotto in collaborazione con Musiche Metropolitane di Luca Zannotti e con BIS (Berlin Italian Shows). Le persone in lista d’attesa su Dice per le date del 25 e 26 febbraio, riceveranno tramite e-mail un link segreto per accedere alla prevendita della data di sabato 24 febbraio 2024 già alle ore 10.00 di mercoledì 13 dicembre.

