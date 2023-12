La prima data fissata era il 25 febbraio, la data aggiunta è stata il 26 febbraio

Dopo il sold out in pochi minuti della prima data dei CCCP a Berlino, è stata aperta oggi alle 10 la prevendita su Dice ed Eventim dei biglietti per un’altra data: ma su Dice siamo già alla lista d’attesa, non è più possibile acquistare biglietti. La prima data era stata fissata il 25 febbraio all’Astra Kultuhaus di Berlino, la nuova data invece è il 26 febbraio.

Le due date sono all’Astra Kulturhaus in RAW Gelände a Friedrichshain, avamposto di una Berlino ferroviaria e imperiale. Il Punk filosovietico e musica melodica emiliana dei CCCP sbarca così nella capitale tedesca, nel pieno cuore della Deutsche Demokratische DISMANTLED Republik, la Repubblica Smantellata di Germania Est: CCCP in DDDR. Nessun luogo migliore di quella capitale di crolli e resurrezioni per restituire ciò che ci è stato donato: un pugno di canzoni che cambiano la vita.

CCCP in DDDR è ideato e prodotto in collaborazione con Musiche Metropolitane di Luca Zannotti e con BIS (Berlin Italian Shows).

