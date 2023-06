L'attore di Hollywood si è sempre dichiarato innocente. La sentenza è attesa fra circa un mese

Il due volte premio Oscar Kevin Spacey è arrivato in tribunale a Londra per difendersi dalle accuse di aver molestato sessualmente quattro uomini tra il 2001 e il 2013, anni in cui ha vissuto in Gran Bretagna ed è stato direttore artistico dell’Old Vic Theatre.

L’attore 63enne si è sempre dichiarato innocente riguardo una dozzina di accuse tra cui violenza sessuale, aggressione indecente e induzione a una persona a svolgere attività sessuali senza consenso. Potrebbe affrontare una pena detentiva se condannato.

Spacey ha affermato che un’assoluzione nel caso potrebbe rilanciare una carriera che è stata in gran parte bloccata da quando sono emerse queste accuse di violenza sessuale contro la star che ha vinto il suo primo Oscar come attore non protagonista in “I soliti sospetti” nel 1995.

Le accuse che coinvolgono uomini tra i 30 e i 40 anni risalgono dal 2001 al 2013, coprendo la maggior parte del decennio in cui ha vissuto in Gran Bretagna ed è stato direttore artistico dell’Old Vic Theatre fino al 2015.

Il processo con giuria presso la Southwark Crown Court durerà quattro settimane. L’attore, accusato con il suo nome completo, Kevin Spacey Fowler, è libero su cauzione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata