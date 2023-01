L'attore premio Oscar alla Mole, dopo giorni di polemiche per la sua presenza, poiché è accusato di molestie

Dopo giorni di polemiche, Kevin Spacey ha ricevuto il suo premio alla Mole a Torino. L’attore è accusato di molestie da diverse persone, nell’ambito dell’ondata del #Metoo. Da alcune di queste accuse è già stato assolto. “Ringrazio il Museo del Cinema di Torino per aver avuto le palle di invitarmi qui. E’ una serata che non dimenticherò mai”. Lo ha detto Kevin Spacey, dopo aver ricevuto la Stella della Mole, nel suo discorso di ringraziamento che ha preceduto la masterclass in corso al Museo del Cinema di Torino. “Amo essere un attore, amo il mio lavoro, mi considero un uomo fortunato – ha aggiunto l’attore, a processo negli Usa con l’accusa di molestie sessuali – La mia gratitudine va anche ai miei fans, senza i quali non avrei avuto una carriera”. “Davanti a noi abbiamo un uomo mortale, quello che è dentro al cinema è invece un uomo immortale. Ed è a quella immortalità che diamo il premio che merita”, ha aggiunto Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, nel discorso che ha preceduto la premiazione di Spacey.

