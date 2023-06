Spettacolo a Napoli per i Coldplay al Maradona. “Ieri, tornando da Roma, molti ragazzi mi hanno fermato per manifestarmi la loro gioia di venire a Napoli per il concerto dei Coldplay allo stadio Maradona. Una bella soddisfazione! Uno spettacolo internazionale unico che Napoli aspettava da 30 anni. Da brividi l’omaggio di Chris Martin a Pino Daniele, realizzato con la giusta tenerezza che si deve ad un mito”. Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi su Facebook.

“Spero che quei ragazzi, come tantissimi altri che erano presenti allo stadio, abbiano apprezzato la bellezza che la nostra Città ha saputo regalare al mondo. Il miglior modo per festeggiare la Festa della Musica a Napoli”, ha aggiunto il primo cittadino.

