I due attori saranno di nuovo padri, rispettivamente a 79 e 82 anni

Per Robert De Niro e Al Pacino è sempre una sfida, come nel film ‘Heat’. Questa volta però dovranno vedersela con i bebè. Entrambi sono e saranno di nuovo padri, rispettivamente a 79 e 82 anni. De Niro dopo due matrimoni e sei figli ha già tagliato il settimo traguardo. Al Pacino è in attesa per la quarta volta assieme alla compagna Noor Alfallah di 29 anni. L’indimenticabile interprete di Michael Corleone (il personaggio tratto dall’omonima trilogia cinematografica ‘Il Padrino’ di Francis Ford Coppola) ha già una figlia di 33 anni, Julie Marie, e i gemelli di 22 anni Anton e Olivia. Secondo quanto riferito, Pacino e Alfallah hanno iniziato a frequentarsi lo scorso anno.

De Niro solo recentemente ha raccontato che il suo settimo sigillo si tratta di una bimba nata lo scorso 6 aprile e chiamata Gia Virginia (lo stesso nome della mamma dell’attore scomparsa 23 anni fa). La madre della bimba è l’esperta di arti marziali Tiffany Chen, con cui De Niro è stato spesso fotografato. Robert e Tiffany si sono incontrati la prima volta nel 2015 sul set del film ‘Lo stagista’, quando De Niro era ancora sposato con Grace Hightower, con la quale ha avuto una lunga e tormentata storia d’amore. Robert De Niro è recidivo perché il sesto figlio l’ha avuto a 67 anni.

Da Mick Jagger ad Elton John

Ma De Niro e Pacino non sono e non saranno gli unici nonni-papà di Hollywood e dintorni. La lista di attori di nuovo padri in età avanzata è bella lunga. Qualche nome? Si va da Mick Jagger, leader dei Rolling Stones che ha avuto l’ottavo figlio a 72 anni, ad Alec Baldwin, di nuovo papà a 57 anni. Woody Allen a 64 anni ha adottato una bimba. Jean Reno è diventato un’altra volta papà a 63 anni. E ancora: Elton John a 65 anni, Bruce Willis a 57 anni, Yves Montand a 70 anni. Chissà se prima o poi non ci sarà anche la nomination per la migliore interpretazione del nonno-papà…

