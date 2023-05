La rivelazione dell'attore ma non si sa chi sia la madre

A 79 anni Robert De Niro è diventato padre per la settima volta. L’ufficio stampa dell’attore ha confermato la notizia, fatta trapelare dallo stesso protagonista di ‘Taxi driver’ in un un’intervista con l’emittente canadese Et, tma ha aggiunto che non verrano rivelati altri dettagli. Infatti non si conosce il sesso del neonato né tantomeno l’identità della madre. Il premio Oscar ha altri sei figli nati da precedenti relazioni: Drena, 51 anni (adottata) e Raphael, 46, con la prima moglie Diahnne Abbott i due gemelli Julian Henry e Aaron Kendrik, 27 dalla ex compagna Toukie Smith, Elliot, 24; e Helen Grace dalla seconda moglie Helen Grace, da cui si è separato nel 2018.

“E’ sempre bello e misterioso e non sai cosa diavolo succederà”, ha detto martedì ad Ap De Niro della nuova paternità alla première del film “About My Father, di cui è protagonista.

