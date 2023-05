Il Boss torna nella Capitale davanti a 60mila spettatori, tra i fan Nick Cave e Thomas dei Maneskin

Bruce Springsteen torna a Roma e manda in delirio gli oltre 60mila fan presenti al Circo Massimo nel secondo dei concerti dal vivo programmati in Italia dopo quello di Ferrara. Il maltempo ha concesso una tregua nell’arena romana completamente sold out. Tra il pubblico non sono mancati ospiti illustri come Nick Cave e Thomas dei Maneskin. Presente anche Sting, oltre agli attori Edoardo Leo e Luca Marinelli.

