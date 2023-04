Il musical è alla replica numero 13.981 ma ora uscirà dal calendario

Cala il sipario su ‘Il Fantasma dell’Opera’, lo spettacolo più longevo di Broadway che si chiude con la replica numero 13.981. Il musical, appuntamento fisso del celebre distretto newyorkese fin dal 26 gennaio 1988, ha resistito a recessioni, guerre, cambiamenti culturali e terrorismo ma, dopo 35 anni, uscirà dal calendario in seguito alle difficoltà causate del Covid-19 a causa dei suoi costi elevati, tra scenografie e costumi elaborati e un cast e un’orchestra numerosa. L’ultima replica dello spettacolo tratto dal romanzo di Gaston Leroux, in scena al Majestic Theatre, con la presenza di alcuni componenti del cast originale come Sarah Brightman e Lloyd Weber, è stata accompagnata da una standing ovation fragorosa, con brindisi finale e coriandoli d’oro.

