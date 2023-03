Al presidente ucraino è stato negato per il secondo anno consecutivo di apparire in collegamento con la celebre cerimionia per le statuette del cinema

Al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è stato negato per il secondo anno consecutivo di apparire in collegamento agli Oscar. Lo riferisce la rivista Variety, citando delle fonti. “Zelensky sperava di far seguire alla sua apparizione al Festival di Berlino (a distanza) il mese scorso un collegamento con la telecronaca degli Oscar di domenica su Abc”, scrive la testata, aggiungendo che “secondo le fonti, l’agente della WME Mike Simpson ha chiesto all’Academy di includere” Zelensky, “ma la richiesta è stata respinta“.

