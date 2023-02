Gli organizzatori hanno annunciato che la celebre popstar canterà 'Lift Me Up'

Dopo aver deliziato il pubblico nello show dell’intervallo del Super Bowl, Rihanna si esibirà anche su un altro palcoscenico speciale, quello degli Oscar. Gli organizzatori infatti hanno annunciato che la celebre popstar canterà ‘Lift Me Up‘, brano tratto dal film ‘Black Panter: Wakanda Forever’ e in corsa per una statuetta nella categoria ‘miglior canzone originale’. La cerimonia degli Oscar si terrà il prossimo 12 marzo.

