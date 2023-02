Giorni fa la deputata di FdI Morgante aveva invitato il Festival a non accogliere l'artista perché veicolava "in fascia protetta temi quali il sesso e l'amore poligamo"

Anche la politica entra (un pochino) sul palco del Festival di Sanremo. “Ci tengo a ringraziarti per le bellissime parole che hai speso per me”, ha detto Rosa Chemical, prima di cantare in gara al 73esimo Festival di Sanremo, si è rivolto al direttore artistico Amadeus, che nei giorni scorsi lo aveva difeso dopo le parole alla Camera della deputata di FdI Maddalena Morgante (che aveva “invitato l’organizzazione della kermesse a valutare l’opportunità di veicolare, nella fascia protetta, temi quali il sesso, l’amore poligamo e i porno su Onlyfans che rischierebbero di snaturare la funzione sociale e culturale dell’evento”).

