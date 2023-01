La nuova provocazione del rapper, che parteciperà al Festival con il brano 'Made in Italy'

Per la prima volta in Italia, la copertina di un disco viene presentata sulla piattaforma per adulti Onlyfans. È l’ultima provocazione di Rosa Chemical, all’anagrafe Manuel Franco Rocati, che parteciperà alla 73esima edizione del Festival di Sanremo con il suo brano ‘Made in Italy’. In vista della kermesse, l’eclettico rapper ha presentato il suo singolo, descritto come un brano di provocazione che parla in maniera sfrontata di temi ancora oggi considerati tabù come il sesso, la fluidità e il poliamore.

Uno spaccato di realtà che si prende gioco di cliché, luoghi comuni e pregiudizi fino a romperli. E sfida il politicamente corretto con una copertina in due versioni, scattata dalla fotografa Kali Yuga e che vede come protagonista Alexis Mucci (tra le content creator più diffuse su Onlyfans) su una tavola imbandita che richiama i tipici simboli dell’italianità, da lei schiacciati in segno di riscatto. La versione non esplicita è disponibile sui social del cantante, tra cui Instagram. Quella che Rosa Chemical definisce ‘ufficiale’, invece, è esplicita, ed è stata svelata sul profilo Onlyfans del rapper.

“Sesso. Libertà. Uguaglianza. Amore in tutti i sensi. E tutti a tavola!”, racconta Rosa Chemical. “Made in Italy è questo: è pizza e tovaglia a scacchi, è Alex Mucci, creator numero 1 in Italia e simbolo di una piattaforma vittima dei pregiudizi, ma anche vino rosso e spaghetti. Made in Italy è piedi, con cui calpestare ciò che è generalista e che chiude tutto dentro una gabbia fatta di tabù. Made in Italy vuole liberarci dalle censure, dagli stereotipi e dal politicamente corretto. Come? Siamo i primi in Italia a svelare la cover ufficiale del brano su OnlyFans: la trovate da adesso sul mio canale; su Instagram invece una seconda versione, clean, nel rispetto delle policy dei canali con accesso ad un pubblico eterogeneo – anche in termini di età – che ho imparato ad utilizzare nel tempo”.

