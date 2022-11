John Anthony Aniston si è spento a 89 anni. "Ti amerò fino alla fine dei tempi⁣", scrive l'attrice in un commovente post

Jennifer Aniston ha annunciato via social la morte del padre John, scomparso all’età di 89 anni. Con un lungo e commovente post su Instagram l’attrice americana ha voluto dire addio al padre, anche lui attore. Dolce “Papà…⁣ John Anthony Aniston. Eri uno degli esseri umani più belli che io abbia mai conosciuto. Sono così grata che tu sia andato a librarti nei cieli in pace e senza dolore. Ti amerò fino alla fine dei tempi⁣. Non dimenticare di fami visita”, si legge nel post a corredo di una serie di foto che ritraggono nel corso degli anni la star di Friends insieme al padre.

Chi era John Anthony Aniston

Nato a Creta il 24 luglio del 1933 John Aniston (all’anagrafe Yiannis Anitios Anastassakis) è un attore greco-americano. È conosciuto principalmente per il suo ruolo di Victor Kiriakis nella serie “Days of Our Lives”, (Il tempo della nostra vita ndr), soap opera americana nata nel 1965 e tutt’ora trasmessa negli Stati Uniti dal network Nbc. Aniston ha iniziato a farne parte nel luglio del 1985 e da allora è uno dei personaggi principali.

