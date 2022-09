L'anticipazione data dal presidente di LaPresse a margine della prima di 'Sophia!' al cinema Filangieri di Napoli

“La mia prossima produzione con Rai documentari andrà in onda a gennaio, per la scomparsa dell’avvocato Agnelli, e sarà dedicata proprio a lui”. Lo anticipa il presidente di LaPresse Marco Durante parlando a margine della prima di ‘Sophia!’ al cinema Filangieri di Napoli. “Avendo gli archivi fotografici più grossi al mondo e gli archivi video più grossi al mondo, è un peccato non far vedere certe cose che la gente non sa”, aggiunge Durante.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata