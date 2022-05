Il gruppo parla con i cronisti dopo l'esibizione sul palco del Concertone

(LaPresse) “Oggi l’attenzione dell’umanità dovrebbe essere tutta per la pace. E’ la festa per i lavoratori e per le lavoratrici, ma senza pace non riusciremo nemmeno a lavorare”. Così ‘La rappresentate di lista’ dopo l’esibizione sul palco del Concertone del Primo maggio a Roma. “Noi siamo per il disarmo, per essere chiari. Ci piace pensare di fare canzoni che danno voce ad un sentire comune”. Sicuramente l’artsita deve tenere le antenne molto alzate, capire i sentimenti della società e sfruttare questi palcoscenici per portare temi molto alti. A chi diciamo ciao? Alla guerra”.

