Botta e risposta fra le opinioniste del Grande Fratello Vip

Serata movimentata in televisione tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, le opinioniste del Grande Fratello Vip. Nella quarantasettesima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, la Volpe risponde a tono per tutta la puntata alla Bruganelli. E alla fine la spunta nella querelle, dando alla collega della “circense”. Non è la prima volta che la Volpe e la Bruganelli discutono davanti le telecamere e non solo.

