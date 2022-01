La moglie di Bonolis in un'intervista rilasciata a "Chi" attacca la collega che replica sui social. Il botta e risposta tra le due opinioniste del Grande Fratello Vip

“Sembra mio fratello minore, con il quale litigavamo per avere attenzioni da nostra madre. Solo che lei potrebbe essere la mia sorella maggiore per questioni anagrafiche. Adriana, stai serena…”. Sonia Bruganelli attacca così, in un’intervista rilasciata a “Chi”, Adriana Volpe, collega con cui condivide il ruolo di opinionista al GfVip. A far partire la ‘querelle’ sarebbe stata in realtà una foto della moglie di Paolo Bonolis con Giancarlo Magalli, acerrimo nemico della collega, e di cui lei stessa parla nell’intervista al settimanale di Alfonso Signorini. “Non mi pento di nulla. Adriana se l’è presa ma diciamoci la verità, i rapporti tra di noi sono sempre gli stessi, ovvero lontani”, ha dichiarato l’opinionista che ha poi rincarato la dose: “Vorrei rassicurare la Volpe che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perché magari lei pensa che io possa aver scoperto chissà quale segreto.

La risposta della Volpe: “Sei piccola, piccola, piccola”

Parole che hanno trovato una pronta replica sui social da parte della Volpe: “Brava Sonia, hai ragione: tu rispetto a me sei piccola, piccola, piccola…e non mi riferisco ovviamente nè all’età nè all’altezza. Di grandi ci sono solo le bugie che dici e le libertà che ti prendi”, la risposta piccata della showgirl tramite Twitter e Instagram.

