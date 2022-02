Le immagini della vigilia, nella città dei fiori tutto pronto per la kermesse

Il grande ritorno di Gianni Morandi e Massimo Ranieri dopo oltre vent’anni. Il duetto di Mahmood e Blanco, che in tanti danno già tra i favoriti per la vittoria finale. E ancora, l’esordio tra i big del giovane Yuman e la prima volta di Dargen D’Amico, senza dimenticare il ‘Ciao Ciao’ sfrontato di ‘La Rappresentante di Lista’ che si candida come tormentone dell’anno. E’ solo una parte di ciò che propone il ricco menù della prima serata del Festival di Sanremo. L’attesa è finita e da domani sul palco del Teatro Ariston si inizierà a fare sul serio. L’ordine di apparizione non è ancora chiaro – sarà una delle tante sorprese di questa 72esima edizione- ma si conosce la lista dei cantanti che si esibiranno domani e che oggi sono saliti sul palco dell’Ariston per le prove della vigilia aperte anche ai cronisti. Tutti, ognuno con il proprio stile, hanno cercato di rispondere all’invito di Amadeus a presentarsi già oggi con “trucco e parrucco” in ordine. In fatto di eleganza, non sono passate inosservate Noemi e Giusy Ferreri: la prima avvolta da un elegante vestito bianco esaltato dai suoi capelli rosso fuoco, la seconda con indosso un tubino nero e con una capigliatura già da serata di gala. Stile più casual, ma grande disinvoltura sul palco, per Morandi. L”eterno ragazzo’ sprizza energia, nemmeno finisce di scendere le scale che già simula un assolo di chitarra, scherza con tutti, si diverte e si carica. Più ‘posato’ è invece un altro veterano del Festival come Massimo Ranieri, apparso molto concentrato durante la doppia esecuzione del suo brano ‘Lettera di là dal mare’. Domani, i due si ritroveranno l’uno contro l’altro in gara al Festival per la prima volta dai tempi di Canzonissima. Ma questo è anche il Festival delle promesse e dei talenti emergenti. Come ‘La Rappresentante di Lista’, che fa ballare anche l’orchestra con il suo ‘Ciao Ciao’. O come Dargen D’Amico, che si presenta sul palco alla vigilia con occhiali da sole e look da discoteca, dance come la sua canzone ‘Dove si balla’. Achille Lauro sembra inizialmente spaesato quando arriva il suo turno, poi però non si risparmia durante le prove con il coro gospel che lo accompagna sul palco. E lo stesso fanno Mahmood e Blanco, che regalano da subito atmosfere da vera serata ‘sanremese’. Tra un’esibizione e l’altra spunta anche Fiorello, che sale sul palco per salutare Iva Zanicchi (tra i protagonisti della seconda serata). Per lui solo una breve apparizione, un ‘assaggio’ prima del grande show.

