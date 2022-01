Il set contiene 12 immagini di leggendari concerti della rock band inglese

(LaPresse) I Rolling Stones sono stati celebrati con una serie speciale di francobolli dalla Royal Mail, la più importante azienda postale del Regno Unito. Il set di 12 francobolli raffigura le immagini di straordinarie esibizioni della leggendaria rock band inglese in oltre cinquant’anni. Le immagini provengono dai concerti di: Hyde Park, Londra, luglio 1969; East Rutherford, New Jersey, agosto 2019; Rotterdam, Paesi Bassi, agosto 1995; Tokyo, Giappone, marzo 1995; New York, luglio 1972; Oslo, Norvegia, maggio 2014; Knebworth, Hertfordshire, Regno Unito, agosto 1976; Dusseldorf, Germania, ottobre 2017. Altri quattro francobolli – presentati in un foglio in miniatura – presentano due scatti della band insieme e due dei loro poster vintage di un tour mondiale.

Le altre band a cui sono dedicati francobolli

I Rolling Stones sono solo la quarta band a comparire in un’emissione di francobolli dedicata, dopo i Beatles nel 2007, i Pink Floyd nel 2016 e i Queen nel 2020. I francobolli saranno in vendita dal 20 gennaio 2022. I Rolling Stones, che in carriera hanno venduto circa 250 milioni di copie dei loro album, sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1989. I loro innumerevoli premi includono quattro Grammy, tre MTV Music Awards e nove NME Awards. Quest’anno la band – che lo scorso agosto ha perso il suo batterista, Charlie Watts, scomparso all’età di 80 anni – celebra il suo 60° anniversario.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata