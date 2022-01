Finiscono invece 'This is Us' e 'Killing Eve'

(LaPresse) Dopo un 2021 che ha visto la ripresa delle serie tv, il 2022 promette di essere ancora meglio. Tra le più attese ci sono il prequel de ‘Il trono di spade’ su HBO e la serie del ‘Signore degli Anelli’ di Amazon. Su quest’ultima ci sono molte aspettative, visto il budget da urlo, anche se lo streaming potrebbe non rendere a sufficienza la qualità dell’immagine. Tra le altre serie tv attese c’è anche ‘Obi-Wan kebobi’ su Disney +, che vede come protagonista Ewan McGregor. Gli spettatori attendono però anche con ansia la nuova serie di ‘The Crown‘ su Netflix, che parlerà ancora di Lady Diana. Ma ci sono anche brutte notizie: ‘This is Us’ finirà, dopo sei stagioni, proprio nel 2022. Stessa cosa vale per ‘Killing Eve’ e ‘Better Call Saul’.

