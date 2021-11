Il 16 novembre 2001 è uscita la prima puntata della saga, 'Harry Potter e la pietra filosofale'

Vent’anni di magia da quando, il 16 novembre 2001, è uscito il primo film della saga di Harry Potter. Si tratta di ‘Harry Potter e la pietra filosofale’, prima pellicola dove tutto il mondo impara a conoscere Daniel Radcliffe nei panni del maghetto più famoso del mondo, accanto a Rupert Grint (Ron) ed Emma Wtson, la straordinaria, secchiona e sempre perfetta, Hermione. Per festeggiare, il primo film torna nelle sale a dicembre.

I film sarebbero poi stati otto in totale, uno in più dei libri, poiché l’ultimo capitolo della saga, ‘Harry Potter e i doni della morte’, è stato diviso in due. Anche se i libri risalgono alla fine degli anni Novanta, i film sono arrivati qualche anno dopo. Eppure è proprio con le pellicole che il maghetto più famoso del mondo ha conquistato grandi e piccini.

Gli attori e i personaggi

In tutti i film della saga, oltre al magico trio, compare anche Tom Felton nei panni di Draco Malfoy, biondo platino e esponente più noto della casa dei Serpeverde. A interpretare Albus Silente è invece stato prima Richard Harris (morto però nel 2002), poi Michael Gambon, mentre Hagrid è interpretato da Robbie Coltrane. Tra gli attori che interpretano i famigliari di Ron Weasley, sono diventati sempre più centrali nei film James Phelps, Oliver Phelps e Bonnie Wright nei panni di Ginny.

La pietra filosofale: la trama

Nel primo libro (e film) della saga si impara a conoscere il maghetto Harry alle prese con il suo primo anno a Hogwarts e con la ricerca della pietra filosofale. La cerca però anche Voldemort, ‘tu-sai-chi’, il ‘cattivo’ della saga che nel primo volume è però solo un volto informe sulla nuca di un docente della scuola di Hogwarts. E’ sempre nella prima puntata della saga che impariamo a conoscere Ron e Hermione, che diventeranno i migliori amici di Harry, ma anche Hagrid e Fuffi, il cane a tre teste che ‘protegge’ la botola dove si trova nascosta la pietra. C’è anche l’epica battaglia di scacchi giocata dal magico trio: la Lego ne ha realizzato un set proprio quest’anno.

I libri di Harry Potter

Il primo libro è stato pubblicato, a firma di JK Rowling, nel 1997. L’autrice aveva provato a pubblicarlo per anni, ricevendo diversi rifiuti. Il suo nome in copertina cercava anche di nascondere, secondo quanto si racconta da anni nel mondo dell’editoria, il fatto che si trattasse di un’autrice donna. I libri pubblicati sono ‘La pietra filosofale’, ‘La Camera dei Segreti’, ‘Il prigioniero di Azkaban’, ‘Il Calice di fuoco’, ‘L’Ordine della Fenice’, ‘Il principe Mezzosangue’ e ‘I doni della morte’. In tutti i libri il protagonista e Harry insieme a Ron Weasley e a Hermione Granger ma di volta in volta compaiono altri personaggi cruciali.

Le curiosità

A Londra è stata svelata nel 2020 una statua dedicata a Harry. A King’s Cross, a Londra, è stato anche inaugurato un negozio dedicato interamente alla saga.

Non mancano comunque gli shop online e i negozi, anche in Italia, che vendono merchindising a tema. Alla stazione ferroviaria di Londra esiste anche una riproduzione del Binario 9 e 3/4, il binario dal quale parte l’Espresso per Hogwarts, ed è possibile farsi fotografare in posa con anche la sciarpa della casa dei Grifondoro. Dopo il successo della saga, JK Rowling ha scritto altri libri. L’ultimo, in ordine di pubblicazione, è ‘Il maialino di Natale’, un libro per bambini e ragazzi uscito da poco in occasione delle prossime festività natalizie.

