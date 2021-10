La star di Hollywood era alla prima del film e ha parlato del rapporto con i suoi fig

(LaPresse) Durante una rara apparizione pubblica Angelina Jolie si è presentata alla prima di ‘The Eternals’ a Hollywood, il nuovo film della Marvel che la vede tra i protagonisti, con cinque dei suoi sei figli. Jolie ha evidenziato l’importanza del fatto che il film porti il concetto di ‘diversità’ all’interno del mondo dei supereroi. Il fatto che il cast sia attento alla diversità la fa “sentire come a casa”, ha spiegato. Jolie ha parlato di quando ha visto ‘Black Panther’ con Zahara quando era piccola, la figlia che ormai ha 16 anni ed è originaria dell’Etiopia, e di come ora la sua famiglia possa ora guardare ‘The Eternals’ e traverstirsi come i supereroi: “Perché c’è sul serio una famiglia che potremmo essere noi”, ha spiegato.

