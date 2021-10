Venom

“Venom - La Furia di Carnage” è il sequel di “Venom”, film del 2018, e l’antieroe interpreto da Tom Hardy è ancora protagonista

Tom Hardy ritorna sul grande schermo per vestire nuovamente i panni di Venom, “il protettore letale”, uno dei personaggi Marvel più enigmatici e complessi. L’attore è, infatti, protagonista della pellicola “Venom – La Furia di Carnage”, diretta da Andy Serkis, che arriverà al cinema il prossimo 14 ottobre.

La pellicola è il sequel di “Venom”, film del 2018, e l’antieroe interpreto da Tom Hardy è ancora protagonista. Tra i protagonisti del film anche Michelle Williams, Naomie Harris e Woody Harrelson nel ruolo del villain Cletus Kasady/Carnage.

“Venom – La Furia di Carnage”: trama e clip

La vita di Eddie Brock come reporter investigativo sta andando in pezzi, fino a quando il simbionte alieno Venom trova spazio nel suo corpo, portandolo ad affrontare un nuovo nemico, Carnage, alter ego del serial killer Cletus Kasady. Il finale del primo film, infatti, nei titoli di coda, lasciava già intendere cosa sarebbe accaduto in futuro: Eddie Brock era a bordo della sua moto verso la prigione di San Quentin per intervistare l’omicida. Da qui prende il via il nuovo film, la cui uscita è stata posticipata di un anno a causa della pandemia.

Venom, come risaputo, dà a Brock poteri sovrumani, ma la convivenza non è semplice, come ha spiegato lo stesso Tom Hardy a “The National”: “Sono due persone che devono vivere insieme, come una coppia sposata o come coinquilini che si danno sui nervi a vicenda. Semplicemente non sempre funziona. Ci sono cose che ci piacciono l’una dell’altra e cose che non ci piacciono l’una dell’altra”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata