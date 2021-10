The North Sea

Il trailer del colossale disaster movie dai creatori di “The Wave” e “The Quake – Il terremoto del secolo”

Approda alla Festa del Cinema di Roma “The North Sea”, il colossale disaster movie dai creatori di “The Wave” e “The Quake – Il terremoto del secolo”. Il film sarà presentato in anteprima mondiale alla kermesse romana, firmato da John Andreas Andersen e distribuito da Minerva Pictures.

La pellicola racconta la storia che ruota attorno a una piattaforma petrolifera che crolla drammaticamente sulla costa norvegese. I ricercatori, a quel punto, devono scoprire cosa sia successo, rendendosi conto che la catastrofe vera e propria deve ancora arrivare. Minerva ha appena rilasciato il trailer del film, che tra gli interpreti vede Kristine Kujath Thorp, Rolf Kristian Larsen e Anders Baasmo.

“The North Sea”: la trama del film

“Alla vigilia di Natale del 1969, il governo norvegese annuncia qualcosa che cambierà per sempre la Norvegia: la costruzione di una delle più grandi piattaforme petrolifere offshore del mondo”, si legge nella sinossi. “Ekofisk diventa così l’inizio di un’avventura finanziaria senza precedenti. Dopo cinquant’anni anni di estrazioni petrolifere e molti traguardi raggiunti, restano aperte ancora tante domande. Cosa ha comportato tutto questo per il pianeta e l’equilibro marino? Quali sono state le reali conseguenze per l’ambiente? L’avventura Ekofisk rischia di diventare una delle più grandi armi di distruzione di massa al mondo?”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata