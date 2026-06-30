Cina, i paesaggi mozzafiato visti dalla ferrovia più alta del mondo

La ferrovia Qinghai-Xizang nella Cina occidentale è la ferrovia più alta del mondo. Entrata in funzione nel luglio 2006, collega Lhasa, nella regione autonoma dello Xizang (sud-ovest della Cina), e Xining, capitale della provincia del Qinghai (nord-ovest del Paese), ponendo fine alla storia dello Xizang come regione priva di collegamenti ferroviari.

La ferrovia non trasporta solo studenti e lavoratori. Anche viaggiatori provenienti da tutto il mondo raggiungono lo Xizang in treno per ammirare i suoi paesaggi mozzafiato. Il treno Y831 da Xining a Lhasa funge da treno turistico affollato di visitatori provenienti da ogni parte del mondo. Per molti viaggiatori, questa è un’esperienza irripetibile.