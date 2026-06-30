Musica, studenti Tor Vergata a live Ultimo: analizzeranno impatto acustico

Sarà oggetto di studio accademico il mega concerto di Ultimo in programma il 4 luglio a Roma. Lo ha rivelato il professor Mauro De Sanctis, docente di Ingegneria delle telecomunicazioni nella vicina università di Tor Vergata. “Stiamo lavorando a due progetti: uno di telecomunicazione e uno acustico nell’ambito del corso di laurea di ingegneria di internet e del master in ingegneria del suono e dello spettacolo”, ha spiegato De Sanctis. “Nel primo progetto analizzeremo il se gnale dei telefoni di un grande pubblico, mentre il secondo è legato all’impatto acustico. Analizzeremo i segnali acustici emessi nel backstage, ovvero verso un’area che dovrebbe essere protetta dall’inquinamento acustico. Ci aspettiamo che l’impatto acustico sia ai minimi, perché verranno adottate tutte le tecniche per minimizzarlo”. Gli studenti, ha raccontato, “sono interessati a partecipare. Abbiamo avuto tanti interessati e abbiamo dovuto il limitare il numero dei partecipanti”.