Terra dei Fuochi, convocati commissario di governo e comitati territoriali

“L’obiettivo è quello di realizzare un percorso amministrativo che parta dal basso. Noi ascoltiamo autorevoli ospiti, come il generale Vadalà, il generale Luongo, ma ascoltiamo anche i cittadini, i componenti dei comitati che combattono ogni giorno contro questo fenomeno terribile della Terra dei Fuochi. Vogliamo realizzare un percorso legislativo che possa essere concreto. Noi vogliamo davvero migliorare la vita dei cittadini in quel territorio”. Lo ha detto Ciro Buonajuto, consigliere regionale e Presidente della Prima Commissione con delega alla Sicurezza, nell’aprire i lavori dell’audizione sul tema Terra dei Fuochi, a cui ha preso parte il generale Giuseppe Vadalà, commissario straordinario del governo per le bonifiche delle discariche abusive e dei siti contaminati. “Solo su Ponte Riccio abbiamo tolto 1.800 tonnellate di rifiuti che erano lì da anni. È stata un’azione importante è che ha dato origine anche a controreazioni”, ha dichiarato il generale Vadalà. “Rispetto all’anno scorso il numero degli incendi è diminuito del 25%. Noi non ci accontentiamo e sulla situazione di Giugliano, la più particolare, stiamo lavorando per rimuovere i rifiuti e prevenire anche le azioni di attacco che ci sono”. In audizione presenti i rappresentanti del comitato Kosmos – ambiente e salute, che da anni si occupa della tutela dei diritti dei cittadini della Terra dei Fuochi. Primo a intervenire il presidente Raffaele Pacilio, che ha ribadito: “La Terra dei Fuochi brucia ancora oggi e il tema resta più che mai attuale. Siamo stati accolti dal presidente della Prima Commissione ed è una grande occasione, perché radunarci per parlare di sicurezza per noi rappresenta uno scopo importante. Reclamiamo il diritto a una tutela ambientale seria, alla vita, alla salute, alla sicurezza sociale e avanzeremo alcune richieste alla politica. Siamo convinti che questa Commissione, assieme al lavoro degli altri consiglieri, possa incanalare un risultato positivo che tanto auspichiamo”.