Halloween Kills

Il film, diretto da David Gordon Green, è il sequel di “Halloween”, film del 2018

“Michael Myers è sopravvissuto e sta venendo a prendervi”. I fan della saga sono pronti a urlare dallo spavento, ancora una volta. Arriva al cinema “Halloween Kills”, diretto da David Gordon Green, sequel di “Halloween”, film del 2018, dodicesima pellicola della serie di Halloween.

Il film, presentato fuori concorso alla 78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, arriverà nelle sale italiane il prossimo 21 ottobre, e vede protagonista, ancora una volta, Jamie Lee Curtis che ha affermato: “Questo film è molto diverso dal precedente“.

Nella pellicola ritroviamo Laurie Strode, sua figlia Karen e la nonna Allyson che lasciano il killer mascherato Michael Myers imprigionato e in preda alle fiamme. Laurie viene portata d’urgenza in ospedale con ferite letali, credendo di aver finalmente ucciso l’incubo di un’intera vita. Ma non è così. E la notte di Halloween in cui ritorna Michael Myers non è ancora finita.

“Halloween Kills”: trailer e anticipazioni

Il film del 2018 ha sbancato il box office, incassando oltre 250 milioni di dollari in tutto il mondo e diventando il capitolo con il risultato migliore nei 40 anni del franchise. Questo nuovo film, la cui uscita è stata posticipata di un anno a causa della pandemia, è attesissimo dagli appassionati del genere.

“Halloween Kills” è scritto da Scott Teems (SundanceTV’s Rectify), Danny McBride e David Gordon Green, sulla base dei personaggi creati da John Carpenter e Debra Hill. Il film è diretto da David Gordon Green e prodotto da Malek Akkad, Jason Blum e Bill Block. I produttori esecutivi sono lo stesso John Carpenter e Jamie Lee Curtis, assieme a Danny McBride, David Gordon Green e Ryan Freimann.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata