Paolo Belli in bicicletta travolge pedone: 41enne morto in ospedale, ma c’è ipotesi malore

Paolo Belli, cantante e conduttore televisivo, ha travolto lunedì mattina un pedone mentre andava in bicicletta e l’uomo, 41enne, non ce l’ha fatta: secondo quanto riporta il Resto del Carlino, è morto nel tardo pomeriggio di ieri all’ospedale Maggiore di Parma. L’uomo – Alessandro Magnani – era stato ricoverato dopo l’incidente in condizioni gravissime.

La ricostruzione

Ancora tutta da ricostruire la dinamica di quanto avvenuto poco dopo le 12 di lunedì quando Belli, in sella alla bicicletta e a velocità ridotta mentre percorreva una strada nelle campagne tra Correggio e Campagnola, nella Bassa Reggiana, lo avrebbe travolto mentre l’uomo stava tornando a piedi all’auto che aveva lasciato a bordo strada per qualche istante. Secondo quanto riporta il quotidiano non sarebbe escluso anche il malore per il 41enne che si sarebbe accasciato poco prima dell’arrivo di Belli in bici. L’artista, portato in pronto soccorso di Guastalla per controlli, ha da subito chiesto come stesse l’uomo, continuando a chiedere sue notizie anche dopo il ritorno a casa.