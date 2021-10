Noomi Rapace

Il film, un noir norvegese, con Aksel Hennie e Noomi Rapace, è diretto da Tommy Wirkola

Netflix ha rilasciato il trailer di “The Trip”, una commedia noir norvegese in uscita il 15 ottobre. Il film, con Aksel Hennie e Noomi Rapace, è diretto da Tommy Wirkola e, anche se la piattaforma lo associa al genere “horror”, è più simile alle pellicole thriller ambientate nelle oscure foreste norvegesi.

“The Trip” con Noomi Rapace: la trama del film su Netflix

La storia è quella di Lars (Aksel Hennie) e Lisa (Noomi Rapace), che lottano per dare nuova lifa al loro matrimonio e alle loro ambizioni, nonostante l’amore di un tempo sembri svanito. La carriera di Lars come regista si è arenata alle soap opera e Lisa da anni non ottiene più una parte. Inoltre Lars pensa di essere stato tradito e deve affrontare una serie di difficoltà economiche, mentre Lisa lo accusa di essere codardo, viziato ed egocentrico. Insomma nelle loro vite nulla sembra essere andato come pensavano.

Un weekend in una baita nel bosco, da soli e in un posto isolato, offre loro la possibilità di porre fine alle loro difficoltà. Ma non tutto va secondo i piani e il viaggio si rivela ricco di sorprese ed eventi imprevisti.

Nel cast, accanto a Noomi Rapace e Aksel Hennie, ci sono Atle Antonsen, Christian Rubeck e André Eriksen. Tommy Wirkola ha lavorato anche alla sceneggiatura della pellicola, insieme a Nick Ball e John Niven. “The Trip” è prodotto da Jorgen Storm Rosenberg e Kjetil Omberg di 74 Entertainment AS.

