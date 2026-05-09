Nato, Rubio: "Sarà Trump a decidere sul ritiro delle truppe dall'Europa"

Dopo aver incontrato nella giornata di venerdì 8 marzo il ministro degli Esteri Antonio Tajani e la premier Giorgia Meloni, il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, è stato sollecitato sul tema del ritiro delle truppe americane dall’Europa. “Se uno dei motivi principali per cui gli Stati Uniti fanno parte dell’Alleanza atlantica è la possibilità di avere forze dispiegate in Europa e ora non è più così, almeno per quanto riguarda alcuni membri della Nato, questo è un problema e va esaminato”, ha detto Rubio, “ma è una decisione che spetta al presidente. Non ha ancora deciso per quanto riguarda le recenti notizie sui dispiegamenti che erano già tutti in corso. Tutto ciò che è successo è stato riportarci al punto in cui eravamo nel 2022. C’era sempre stato un piano per apportare alcuni cambiamenti all’interno della Nato“.