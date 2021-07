Noomi Rapace

Un film oscuro e soprannaturale, del regista esordiente Valdimar Jóhannsson, presentato nella selezione “Un Certain Regard”

Esordio alla regia con il film horror “Lamb” diretto dall’islandese Valdimar Jóhannsson, con la star svedese Noomi Rapace. Il trailer è stato diffuso proprio all’inizio del Festival di Cannes 2021, dove la pellicola è presentata in anteprima, nella selezione ufficiale del festival “Un Certain Regard”.

“Lamb” con Noomi Rapace, la trama

“Lamb” è un horror “biblico”, che racconta la storia di una coppia senza figli che vive nelle zone rurali dell’Islanda e un giorno scopre qualcosa di allarmante nella propria stalla. Inizia così un viaggio, una sfida contro la volontà della natura che avrà conseguenze inaspettate. Un thriller soprannaturale, un racconto oscuro e molto suggestivo, opera prima del regista Valdimar Jóhannsson.

“Una sceneggiatura come questa è rara, ho sentito subito che avrei dovuto fare questo film”, ha dichiarato Noomi Rapace, attrice svedese di fama internazionale, famosa tra l’altro per il ruolo di Lisbeth Salander nei film “Uomini che odiano le donne”, “La ragazza che giocava con il fuoco” e “La regina dei castelli di carta”, tratti dai romanzi di Steig Larsson. “Non ho mai fatto niente di simile prima e non vedo l’ora di iniziare le riprese e tornare alle mie radici in Islanda”, aveva dichiarato ancora l’attrice a “Variety”, poco prima del via delle riprese del film.

