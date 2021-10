Lillo

La pellicola sarà tra gli Eventi Speciali di Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma

Sarà presentato tra gli Eventi Speciali alla diciannovesima edizione di Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma e uscirà nelle sale il prossimo 21 ottobre: si tratta di “Ron – Un Amico Fuori Programma”, film d’animazione con la voce di Lillo Petrolo.

“Ron – Un Amico Fuori Programma”: trama del film

La pellicola di Sarah Smith, Jean-Philippe Vine e Octavio E. Rodriguez, distribuita da 20th Century Studios e Locksmith Animation, racconta la storia di Barney, un ragazzino che frequenta le scuole medie e ha difficoltà nei rapporti sociali, e Ron, il suo nuovo dispositivo digitale parlante e deambulante.

Ron è speciale: la sua missione segreta è fare amicizia e dovrebbe essere il “Migliore Amico Pronto all’Uso” ma qualcosa nella sua programmazione non va per il verso giusto. Una serie di imprevisti e malfunzionamenti lanciano Barney e il suo robottino in avventure non programmate, che portano a situazioni inaspettate ma anche al nascere di una vera amicizia.

Il film vanta le voci originali, tra gli altri, di Zach Galifianakis, Jack Dylan Grazer, Olivia Colman, Ed Helms, Marcus Scribner, Thomas Barbusca, Justice Smith, Rob Delaney, Kylie Cantrall e Ricardo Hurtado.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata