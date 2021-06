Dopo la sua partecipazione a ““, la popolarità diè cresciuta moltissimo. Così come la passione per le sue gag e per i suoi personaggi, come ad esempio ““. Il comico 58enne del duo Lillo e Greg ora si gode l’amore del pubblico, senza però dimenticare la donna che da sempre gli è accanto e che lui stesso ha pubblicamente ringraziato lo scorso novembre quando è riuscito, dopo 26 giorni in ospedale, aal, che l’aveva colpito duramente.