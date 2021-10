I due attori sono tornati sul set per il quarto capitolo della fortunata saga

Tornano “I mercenari” e sono più agguerriti che mai. La star internazionale Jason Statham ha pubblicato su Instagram una foto con Sylvester Stallone dal set del quarto capitolo di “The Expendables”, in italiano “I Mercenari”, confermando la reunion: “Sono tornato a lavorare con il capo”. Un post che ha raccolto quasi 3 milioni di like.

“The Expendables”: arriva il quarto capitolo con Sylvester Stallone

Pochi giorni fa era stato lo stesso Sylvester Stallone a raccontare ai suoi milioni di follower di essere a Londra per le riprese del film che avrà un nuovo cast e vedrà in azione la sexy Megan Fox, Tony Jaa, 50 Cent e Andy Garcia. Ma ci sarebbero anche altri nomi di primo piano, sebbene ancora top secret. È la prima volta che il movie action si gira nel Regno Unito, in precedenza “I Mercenari” avevano combattuto in Brasile, Bulgaria, Romania e Rio de Janeiro.

La quarta parte della serie “The Expendables” sarà diretta dal regista ed ex stuntman Scott Waugh e il lungometraggio dovrebbe uscire nelle sale alla fine del 2022 o all’inizio del 2023. A differenza dei tre capitoli precedenti, Stallone non si interesserà della produzione ma si occuperà unicamente di ricoprire il ruolo di Barney Ross, l’ex agente della CIA che assume una squadra di mercenari per missioni impossibili e al cardiopalma.