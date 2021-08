Sylvester Stallone

Su Instagram Sly ha fatto gli auguri alla moglie Jennifer Flavin per i suoi 50 anni con un dolce messaggio

Sylvester Stallone, 75 anni compiuti lo scorso 6 luglio, ha ancora muscoli d’acciaio ma un cuore molto tenero. E il suo messaggio di auguri per i cinquant’anni della moglie Jennifer Flavin ne è la conferma: “Buon compleanno, Jennifer! Una moglie e una madre fantastica. Ti amiamo” ha scritto la star sul suo profilo Instagram, pubblicando una foto che lo ritrae insieme a Jennifer mentre entrambi sorridono sereni.

Sylvester Stallone e Jennifer Flavin al ristorante nel 1988

I due, anche se si sono sposati solamente nel 1997, si erano conosciuti nel lontano 1988 e, stando ad alcune fonti, sembra che la loro relazione sia iniziata in un ristorante di Beverly Hills.

C’è stata una sola “pausa” nella loro carriera familiare: quando, nel nel 1994, Sylvester ha iniziato a frequentarsi con la modella Janice Dickinson. Ma Jennifer e la star si sono riappacificati l’anno successivo, rafforzando un’unione resa perfetta dalle loro tre splendide figlie: Sophia (24 anni), Sistine (23) e Scarlet (19).

D’altronde, sui social Sylvester non ha mai risparmiato messaggi d’amore e di affetto nei confronti della sua famiglia. Il 21 luglio ha pubblicato uno scatto in cui posa con le tre figlie, affermando: “Sono davvero un uomo molto fortunato. Ho delle stupende e amorevoli ragazze che non mi hanno portato altro che gioia. Spero solo che smettano di crescere in altezza!”.

