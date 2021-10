Harrison Ford

L’attore, 79 anni, è atterrato all’aeroporto di Catania, come confermato dallo stesso scalo siciliano sui canali social

Riprese in Sicilia per il nuovo capitolo di “Indiana Jones“. Per la precisione a Siracusa dove è arrivato, ovviamente, il protagonista Harrison Ford. L’attore, 79 anni, è atterrato all’aeroporto di Catania, come confermato dallo stesso scalo siciliano sui canali social.

“Ebbene sì, è proprio Indiana Jones! Un grandissimo onore poter dare il benvenuto ad Harrison Ford, in Sicilia per girare alcune scene del quinto episodio di Indiana Jones”, si legge sull’account Twitter dell’aeroporto catanese.

Un grandissimo onore per #CTAairport poter dare il benvenuto in Sicilia ad Harrison Ford, in Sicilia per girare alcune scene del quinto episodio di Indiana Jones 🎥✈️#HarrisonFord #IndianaJones #indianajones5 pic.twitter.com/xyGUKwryh5 — Aeroporto di Catania (@CTAairport) October 6, 2021

Le riprese di “Indiana Jones 5”, quinto e ultimo episodio della saga, sono iniziate nel luglio scorso al castello di Bamburg. C’è stata, poi, una piccola pausa nel corso dell’estate, dovuta a un infortunio dello stesso Harrison Ford.

L’attore, ora, è tornato in piena forma, per vestire ancora i panni del famoso archeologo. La pellicola dovrebbe uscire nelle sale nel luglio 2022. Alla regia non c’è Steven Spielberg, che ha passato il testimone a James Mangold, ma che figura comunque come produttore. Nel cast anche Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen.

A Siracusa le location sono davvero inedite: l’orecchio di Dionisio si è trasformato in una miniera, mentre scene d’azione sono state girate al Castello Maniace. Il set è stato super blindato e in città c’è stato grande entusiasmo. Anche il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha commentato l’arrivo della troupe evidenziando gli “importanti risvolti economici immediati sul territorio“.

