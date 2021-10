Johnny Depp

L'attore sarà uno dei protagonisti della diciannovesima edizione di Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma

Johnny Depp torna sul red carpet, e lo fa in Italia. Dopo la breve apparizione, a inizio settembre, al Deauville Film Festival, l’attore americano sarà uno dei protagonisti della diciannovesima edizione di “Alice nella città“, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 14 al 24 ottobre prossimi. Depp arriva a Roma per presentare la web-series animata “Puffins“, prodotta da prodotta da Iervolino & Lady Bacardi Entertainment, e incontrerà il pubblico domenica 17 ottobre.

La Festa del cinema di Roma con la sezione “Alice nella città”, sarà anche un’occasione, per l’attore americano di 58 anni, per ripercorrere la sua carriera e fare un omaggio ai personaggi che ha interpretato, entrati nell’immaginario di diverse generazioni, con film come “Edward mani di forbice”, “La fabbrica di cioccolato”, passando, ovviamente, per la saga de “I pirati dei Caraibi”. E ancora, “Alice in Wonderland” e “Neverland – un sogno per la vita”, solo per citare alcuni dei suoi film più famosi.

Johnny Depp e “Ghostbusters: Legacy”, ecco “Alice nella Città” 2021

Per la sua 19ma edizione, Alice nella Città mostra un programma ricchissimo, a cominciare dall’anteprima europea di “Ghostbusters: Legacy”, film di apertura, a incontri con grandi protagonisti del cinema, della musica e della tv. Oltre a Depp ci saranno Achille Lauro e Frank Matano.

Saranno dieci le opere nel Concorso Young Adult e quattro quelle Fuori Concorso, dieci film e quattro proiezioni speciali in Panorama Italia, otto Eventi Speciali, tre serie tv, quattro restauri e venti cortometraggi.

