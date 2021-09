Johnny Depp

L'attore ha dichiarato che accetterebbe volentieri di vestire nuovamente i panni del pirata ai party dei bambini

“Sarei disposto a fare Jack Sparrow alle feste di compleanno pur di interpretarlo ancora”. Con un po’ di ironia e tanta nostalgia Johnny Depp si è messo a nudo parlando del personaggio che ha interpretato nel franchise Disney.

Personaggio che, però, non è più previsto nel futuro di “Pirati dei Caraibi”: nei prossimi film della saga, infatti, Jack Sparrow verrà eliminato. Johnny Depp dunque potrebbe non vestire più i panni di Capitan Jack in maniera ufficiale: ecco allora perché si è detto pronto a vestirli in maniera ufficiosa, come ad esempio alle feste di compleanno dei bambini.

Johnny Depp: “Posso viaggiare tenendo Capitan Jack dentro una scatola”

“Penso che l’aspetto positivo di avere dato vita a un personaggio come Jack Sparrow sia il fatto che è un character che non ti abbandona mai veramente. Potrò andare a casa di qualcuno e fare Jack Sparrow durante una festa di compleanno. Non ho bisogno di uno Studios per fare una cosa del genere, e nessuno può portarmi via questa cosa. Posso viaggiare tenendo Capitan Jack dentro una scatola e, quando si presenterà l’occasione, potrò tirare fuori il personaggio, portandolo in luoghi in cui c’è bisogno di sorrisi” ha affermato l’attore durante il San Sebastian Film Festival, in occasione della conferenza stampa del Donostia Award, premio di cui è stato insignito.

E, a chi gli ha domandato se interpreterà ancora il capitano della Perla Nera, la star ha affermato: “Potrò esibirmi alle feste di compleanno dei vostri figli, magari! Non ho bisogno di un’azienda che mi paghi per farlo. Posso farlo da solo e nessuno può portarmelo via: questo è la più grande gioia dell’essere Jack Sparrow“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Johnny Depp (@johnnydepp)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata