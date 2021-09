Wonka

Ci saranno anche Rowan Atkinson, Sally Hawkins e Olivia Colman assieme a Timothée Chalamet in “Wonka”, pellicola della Warner Bros., prequel di “La Fabbrica di Cioccolato” (“Charlie and the Chocolate Factory”). A dirigere il film, le cui riprese inizieranno il prossimo mercoledì a Londra, sarà Paul King, regista di “Paddington”.

Secondo quanto si legge su “The Hollywood Reporter”, King ha schierato una sfilza di “veterani” dal cast di “Paddington” e “Paddington 2”, tra cui Tom Davis, Simon Farnaby e Kobna Holdbrook-Smith. Non solo: King ha scritto la sceneggiatura con il co-sceneggiatore di “Paddington 2” Simon Farnaby e, nella sua squadra, ha voluto, tra gli altri, l’editor Mark Everson e la costumista vincitrice dell’Oscar Lindy Hemming.

Seamus McGarvey (“Espiazione”) sarà, invece, il direttore della fotografia mentre Nathan Crowley (“Dunkirk”) si occuperà delle scenografie. Le canzoni originali del film, infine, saranno scritte dal cantante nordirlandese Neil Hannon della band “The Divine Comedy”.

Wonka, trama del prequel de La Fabbrica di Cioccolato

La storia, secondo le poche anticipazioni date da Warner Bros., sarà un’esplorazione degli “inizi vividi e mitici del giovane e fantasioso inventore, prima che diventi il ​​famoso Mozart del cioccolato”. Gli eventi, dunque, si svolgeranno prima di quelli raccontati nel libro di Roald Dahl, da cui è stato tratto il film del 2005 con Johnny Depp. “La fabbrica di cioccolato”, diretto da Tim Burton, è stato il secondo adattamento del libro, dopo quello del 1971, “Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato” di Mel Stuart con Gene Wilder.

