Grande Fratello Vip 6

Dopo un breve periodo di quarantena, l’atleta è tornato. Ma i compagni ancora non lo vedono…

A una settimana dalla sua uscita, già programmata per impegni istituzionali, Aldo Montano ha fatto rientro nella casa del Grande Fratello Vip 6. L’atleta azzurro, però, non si è ricongiunto subito al resto del gruppo, ma è entrato nella Nave dell’amore, dove ha trascorso un po’ di tempo prima di potersi unire agli altri inquilini. Montano ha approfittato di un momento di solitudine per mandare un messaggio a sua madre: “Mamma tanti auguri! Oggi è il tuo compleanno, purtroppo non possiamo passarlo insieme ma sono sicuro che sarai attaccata alla televisione. Ti mando un bacio grande, sei una donna meravigliosa e una mamma splendida”, ha detto.

Grande Fratello Vip 6: discussione accesa tra Samy e Alex

Nel frattempo, in una casa dominata dalle confessioni e dalle discussioni al femminile, iniziano le prime scintille anche tra gli uomini. Protagonisti Alex e Samy. Proprio nel momento in cui il Grande Fratello ha rivelato la presenza di Montano in Casa, scatenando l’euforia generale, Alex ha zittito tutti per provare a sentire la voce di Aldo. Un atteggiamento che ha dato particolarmente fastidio al modello egiziano che, dopo cena, ha chiesto all’attore un chiarimento.

“Sei tu che mi hai detto di stare zitto”, dice Samy, mentre Alex risponde di non voler discutere. Samy, dal canto suo, chiede ad Alex di non alzare la voce. “Aldo manca a te come manca a tutti” dice ancora Samy, che si lamenta del fatto che l’attore lo abbia zittito per poter parlare con l’amico appena ritornato. L’attore, però, continua a ribadire di non avere voglia di discutere. Poco dopo, Alex confida ad alcuni suoi compagni di viaggio che aveva avvertito un certo astio da parte del modello già nel corso della giornata, in particolare durante la preparazione del pranzo: “Lui voleva tirar fuori un modo per diventare protagonista”.

Nel frattempo anche Samy spiega la sua versione dei fatti agli altri concorrenti, aggiungendo quanto lo abbia infastidito il protagonismo di Alex nel momento in cui i ragazzi hanno scoperto dell’arrivo di Aldo. Gli animi si scaldano parecchio, intervengono anche Manila, Ainett e Solei, ma Samy cerca di far rientrare la situazione e spiega a tutti che la cosa non riguarda nessuno se non loro due. Il modello, a quel punto, va a cercare l’attore per chiarire e i due tornano all’esterno scambiandosi un abbraccio.

Le discussioni all’interno della casa, però, non si placano. Samy non ha gradito l’intervento di Soleil e le dice: “Tu esci fuori con discorsi che non c’entrano niente”. Soleil non ci sta e si difende, ma Samy contrattacca: “Sei la prima che parla sopra a tutti”. Quando Soleil chiede di poter esprimere la propria opinione, il modello risponde di non essere interessato ad ascoltarla. “Sei proprio un ignorante!”, dice allora Soleil. Una situazione particolarmente movimentata, dunque, che potrebbe avere delle ripercussioni sulle nomination e sui preferiti nel corso della puntata in diretta di venerdì sera.

Grande Fratello Vip 6: i concorrenti diventano statue!

Nella casa del Grande Fratello Vip, però, c’è anche spazio per la leggerezza, grazie alla “possibilità di consegnare alla storia delle fedeli riproduzioni dei veri capolavori della scultura mondiale. Le vostre interpretazioni verranno immortalate e pubblicate sui social. Le statue che dovete immortalare sono: il Davide di Michelangelo, i Bronzi di Riace, la Sirenetta di Copenaghen, il Discobolo di Mirone dell’antichità ellenica, il Pensatore di Rodin, la Statua della Libertà, la Pietà di Michelangelo, Apollo e Dafne del Bernini”, ha comunicato il Grande Fratello. Grazie a tutto l’occorrente, dunque, i vip si sono divertiti a impersonare e immortalare le opere famose.

