Grande Fratello Vip 6

Aldo Montano è uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip per importanti impegni istituzionali presi precedentemente, ma rientrerà

“Aldo Montano è uscito dalla Casa del Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente”. Il messaggio, appena pubblicato sui canali social del “Grande Fratello Vip” ha fatto tremare per un attimo i telespettatori e gli appassionati del reality di Canale 5. Ma il mistero è presto risolto e non c’è da avere paura: Montano rientrerà nella casa più spiata d’Italia subito “dopo aver effettuato un periodo di quarantena”, specificano ancora dal Grande Fratello.

È molto probabile che l’impegno di Montano sia legato alla sua ultima partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo. Questo pomeriggio, infatti, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrerà al Quirinale la squadra italiana di ritorno dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020 e all’incontro parteciperanno gli azzurri medagliati, oltre alla delegazione composta dai portabandiera, tecnici e dirigenti.

Gli stessi, poi, saranno ricevuti a Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi. È probabile, dunque, che Aldo Montano, argento olimpico nella sciabola a squadre a Tokyo, faccia parte della delegazione azzurra.

Grande Fratello Vip: le donne dettano le regole

Nel frattempo la vita dei concorrenti del Grande Fratello Vip va avanti tra confessioni, giochi e qualche polemica. Alcune donne, capitanate da Jessica e Manila chiedono un maggior rispetto delle regole necessarie per una buona convivenza.

Tra queste il pulire il bagno o la vasca ogni volta che vengono utilizzati, non lasciare cibo aperto in giro e non bere direttamente dalle bottiglie. Alle donne si aggiunge Alex, che chiede ai fumatori di svuotare i portacenere mentre Manila si lamenta delle tazze e dei bicchieri lasciati in giro.

Decisamente infastidita Soleil che puntualizza: “Non stiamo a fare polemica però, stiamo mangiando!” e decide di andare a mangiare da sola in giardino. Anche Katia interviene nella discussione per chiedere ai compagni di rispettare gli orari di pranzo e cena, ma la gestione dei pasti appare molto problematica.

Come ogni sera, infine, dopo cena c’è il momento dedicato ai giochi. Per la prima volta all’interno della casa del Grande Fratello Vip si gioca a “Lupus in fabula” che prevede la presenza nel gruppo di alcuni lupi, del veggente, del narratore e dei cacciatori.

Dopo alcuni momenti di confusione, il gioco e il divertimento prendono il sopravvento. “È pazzesco questo gioco” dice Sophie ai compagni rimasti in giardino. Qualcuno, però, è deluso dal comportamento degli altri: Katia Ricciarelli che al termine del gioco appare piuttosto polemica e infastidita dagli atteggiamenti di alcuni suoi coinquilini.

