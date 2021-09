Grande Fratello Vip 6

Nuove confessioni e discussioni nella casa del Grande Fratello Vip: protagonisti ancora Solei e Gianmaria

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip 6 del lunedì e la conversazione con Greta, la fidanzata di Gianmaria, le cose sembrano finalmente chiarirsi tra l’imprenditore e Soleil.

“Mi dispiace tanto di averti mancato di rispetto, ma ero troppo fiero di averti accanto a me” spiega Gianmaria, che racconta di aver capito soltanto al termine della loro frequentazione degli errori che ha commesso. “Mi dispiace aver anteposto tante volte i miei bisogni alle tue esigenze”, ha aggiunto.

L’influencer, da parte sua, ribadisce che il suo risentimento è dovuto ai racconti di Gianmaria sulla loro frequentazione, nonostante la sua volontà di tenerla privata. “Eri la mia felicità in quel momento e volevo solo condividerla con chiunque”, si giustifica Gianmaria.

“Tu non hai idea di quanto io abbia sofferto per amore, sono veramente scottata e distrutta da queste cose”, spiega ancora Soleil a Miriana, che partecipa alla conversazione tra i due. “Nonostante io ci abbia provato in ogni modo mi dispiace non essere riuscito a renderti felice”, confessa Gianmaria, spiegando alla ragazza che se le cose tra loro non hanno funzionato è probabilmente causa della loro incompatibilità e delle esigenze diverse che avevano in quel momento. “Fate come vi pare, ma siete belli quando state insieme” conclude Miriana. Finalmente, insomma, sembrerebbe pace fatta tra i due.

Grande Fratello Vip: Francesca Cipriani racconta il suo grande amore

In un momento di relax, Francesca Cipriani racconta a Miriana e Carmen come ha conosciuto il fidanzato, del quale è follemente innamorata. “Io ero single da un bel po’ di anni, non cercavo nulla. Ormai mi ero arresa” spiega la showgirl, che dice che si sono conosciuti a una cena da amici e racconta del corteggiamento sfrenato di Alessandro, che ogni giorno le mandava fiori e bigliettini.

“Ero diventata molto diffidente dopo tutte le batoste, non avevo più voglia di perdere tempo” dice, spiegando che il loro rapporto è nato molto lentamente proprio a causa della sua ritrosia. Ma il ragazzo si è innamorato di lei soprattutto conoscendola lontano dai riflettori e non ha mai mollato. “Prima di venire qua mi ha regalato dei fuochi d’artificio stupendi, non lo aveva mai fatto nessuno”, racconta Francesca con gli occhi pieni di amore.

Grande Fratello Vip: Andrea Casalino non è single

I sentimenti, le relazioni e l’amore continuano a essere protagonisti nella casa del Grande Fratello Vip. Questa volta tocca ad Andrea Casalino, “interrogato” da Sophie. “Sembrava che tu stessi entrando alla ricerca della coppia” spiega la ragazza, che crede che Andrea abbia rivelato della sua frequentazione soltanto nel momento in cui si è reso conto che nella Casa non avrebbe potuto iniziare una relazione.

Andrea ha spiegato che la sua relazione all’esterno non è stabile e che non aveva escluso, inizialmente, la possibilità di conoscere qualcuno nella Casa. “Dopo venti giorni ho fatto un piccolo resoconto della situazione” dice Andrea, spiegando di sentire maggiore attrazione per la persona all’esterno rispetto alle sue coinquiline della Casa. “A 38 anni cerco qualcosa di diverso. Non mi interessa divertirmi”, conclude Andrea.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata