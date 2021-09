Gianmaria Antinolfi

Dopo la Social Room, l’imprenditore avrebbe ribadito la sua intenzione di andare via

Un inizio in salita quello di Gianmaria Antinolfi nella casa del Grande Fratello Vip 6. L’imprenditore ha trovato nella casa Soleil Sorge, sua ex fidanzata, e dopo un inizio apparentemente “pacifico”, negli ultimi tempi la tensione è salita.

Pochi giorni fa c’è stata una lite furibonda tra i due, proseguita anche dopo la puntata del lunedì, fino a quando tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip non si è alzato un vero e proprio muro. A Gianmaria non è andato giù un termine utilizzato da Soleil per definirlo: stalker. E alla fine tra i due è calato il gelo.

Gianmaria Antinolfi vuole lasciare il “Grande Fratello Vip”

“Me ne vado proprio, domani mattina me ne voglio andare”, ha detto appena qualche giorno fa Gianmaria e un nuovo episodio, accaduto durante la Social Room, pare stia portando l’imprenditore alla decisione definitiva.

Un utente, via social, ha chiesto a Gianmaria: “Hai altri argomenti oltre a Soleil?”. L’imprenditore, sorridendo, ha confessato: “Io vorrei parlare di tante, tante altre cose”, ma l’affermazione ha reso l’idea di ciò che il pubblico vede da casa.

Antinolfi, quindi, si è sfogato con Amedeo Goria e ha manifestato la voglia di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 6. Gianmaria parteciperà alla diretta in programma questa sera su Canale 5, ma sarebbe poi intenzionato a lasciare la Casa nel corso della giornata di sabato. Per capire meglio le cose bisognerà attendere la puntata di questa sera del programma condotto da Alfonso Signorini.

