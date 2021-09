Grande Fratello Vip 6

Al termine della puntata del venerdì, al televoto Nicola, Andrea, Gianmaria e Miriana

Tommaso Eletti è il primo eliminato dal Grande Fratello Vip 6. L’annuncio è arrivato nel corso della puntata del venerdì del reality condotto da Alfonso Signorini. Per il ragazzo romano, prima dell’uscita, c’è stato tempo anche per un duro confronto con la sua ex fidanzata Valentina, che ha utilizzato parola forti nei suoi riguardi: “Ti devi vergognare per come ti sei comportato fino ad adesso. Ti ho portato là per dimostrarti quanto io fossi rispettosa con te, e tu, per il nulla che hai visto, ti sei offeso per quelle immagini. Hai pensato bene di tradirmi davanti a tutta Italia, miseramente”, ha detto la donna, che ha concluso: “Mi hai insultata tutta l’estate”. Tommaso le ha risposto: “Sei venuta qua solo per avere della visibilità”, poi i saluti con i suoi coinquilini prima di abbandonare la Casa.

Al secondo televoto del Grande Fratello Vip 6 vanno, invece, Miriana, Nicola, Andrea e Gianmaria, al termine del giro di nomination, alcune avvenute in Confessionale, altre davanti agli altri concorrenti.

Grande Fratello Vip 6: emozioni, lacrime e tensioni nella puntata del venerdì

Nel corso della puntata non sono mancate le emozioni e i momenti di tensione. Uno di questi ha visto, ancora una volta, protagonisti Soleil e Gianmaria, con quest’ultimo che ha più volte espresso il desiderio di abbandonare il programma e che adesso si ritrova in nomination.

Contro Soleil Sorge ci sono alcune donne della casa, tra cui Jessica che le fa notare: “Sei pesante. Parlo a nome di tutti”, e Miriana che sottolinea: “È irrispettosa. Non ti fa parlare, prende il tempo di tutti”. Poi un nuovo confronto-scontro tra Soleil e Gianmaria. Alfonso Signorini divide i due concorrenti, Soleil in salotto e Gianmaria in Mystery.

“Negli ultimi due giorni ho avuto molto modo di riflettere. A me dispiace tantissimo di come sono andate le cose, soprattutto sono stato colpevole di essere stato un uomo innamorato”, ha detto Gianmaria. Soleil, visibilmente infastidita, inizia a piangere e si dice “ferita” dalle parole di lui, che ha raccontato vicende private. Poi i due si ritrovano faccia a faccia, i toni si alzano ancora una volta e ancora una volta non c’è il chiarimento tanto atteso.

Grande Fratello Vip 6: il bacio tra Manuel e Lucrezia

C’è stato, però, anche spazio per le emozioni nel corso della puntata del venerdì del Grande Fratello Vip 6. A cominciare da Manuel e Lucrezia. Alfonso Signorini fa rivivere ai ragazzi le loro immagini insieme, fino al bacio, quindi chiama le tre sorelle Selassiè in Confessionale. “È una persona molto vera, si nota subito dai suoi sguardi, dalle cose che dice. È sempre molto altruista, quando vede una persona esclusa va subito a vedere come sta”, dice Lulù di Manuel. “Con lui sto bene, anche appena mi sveglio non vedo l’ora di vederlo. È una persona che mi dà serenità e sicurezza“, aggiunge la principessa.

Emozione e commozione, poi, per Alex Belli e Manila Nazzaro. Durante la puntata, Alex parla con Alfonso Signorini della difficoltà di avere un figlio e di quanto ne desideri uno: “Sono anni che sento il desiderio di avere dei figli. Ho passato sulla mia pelle e su quella della mia compagna che avevo prima il dolore della speranza di averlo e poi di non averlo più. L’ho passato per due volte. È un dolore che ti lacera il cuore. L’inseminazione non è una passeggiata”.

Sul tema l’attore si è confidato con Manila Nazzaro, confessandole che il matrimonio con Katarina Raniakova è naufragato per questo motivo. Un tema molto sentito anche dall’ex Miss Italia che, commuovendosi, racconta: “Il fatto che io sia già mamma non compenserà mai la perdita di un figlio. In Alex ho riconosciuto il dolore dell’uomo che amo. Questo dolore colpisce anche la coppia”.

Amedeo Goria, le parole della figlia Guenda: “Sei un grande uomo”

Tra le sorprese, infine, è stato coinvolto anche Amedeo Goria. In un momento di Freeze che vale solo per lui, arriva la figlia Guenda. “Ciao babbo, sono emozionata nel vederti, sono felice, sai quanto ti amo ma sono qui per parlarti. Nel tempo abbiamo avuto molti diverbi, anche per la tua natura ‘farfallona’, ma anche grazie a questo programma abbiamo ricostruito il nostro rapporto. Quello che voglio dirti è che alcuni tuoi atteggiamenti che sono risultati un po’ insistenti hanno offeso la sensibilità di alcune donne a casa e per questo vorrei che chiedessi scusa”, dice Guenda al padre.

“Hai una responsabilità, sei un uomo grande, sei un uomo adulto, sei una grande penna del giornalismo italiano e penso che tu debba dare l’esempio a tanti ragazzi che ci seguono da casa”. Pieno di emozione nel rivedere la figlia tanto amata, Amedeo prende atto di quanto detto da Guenda e chiede scusa. “Io ti voglio proteggere, tu sei un uomo delicatissimo, che ama le donne. Ho letto delle accuse gravissime nei tuoi confronti e sono molto arrabbiata per chi utilizza termini forti e non appropriati. Le parole hanno un peso!”, ha detto infine Guenda.

Collegato “a distanza” con i suoi compagni, Aldo Montano, che ha abbandonato temporaneamente la casa del Grande Fratello Vip lo scorso giovedì per recarsi al Quirinale con la squadra italiana che ha preso parte alle ultime Olimpiadi, ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Montano, adesso, sta osservando alcuni giorni di quarantena prima di fare ritorno nella Casa. “Stasera salterai il turno e rientrerai in gioco la prossima settimana”, ha spiegato Signorini.

