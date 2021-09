Grande Fratello Vip 6

Emozioni e divertimento nella puntata del lunedì sera del Grande Fratello Vip 6. Francesca Cipriani, in nomination assieme a Tommaso Eletti viene salvata dal pubblico con l’86% ma per il giovane romano, ex concorrente di “Temptation Island”, non è arrivato il momento di abbandonare la casa più spiata d’Italia.

Tommaso, infatti, andrà nuovamente al ballottaggio con il vip più nominato di questa settimana, che al termine della puntata è Davide Silvestri. I preferiti dei concorrenti, invece, sono stati Miriana Trevisan e Giucas Casella, mentre Sonia Bruganelli ha scelto Jo Squillo e Adriana Volpe, invece, Sophie Codegoni.

Emozioni e lacrime per Aldo Montano

Tornando alla puntata serale, prime lacrime ed emozioni per Aldo Montano. Il plurimedagliato olimpico è chiamato a vedere una clip molto emozionante e a ripercorrere la storia della sua famiglia e alcuni dei momenti più importanti della sua carriera.

“Sono estremamente orgoglioso della mia dinastia e di quello che ha fatto per l’Italia” ha detto Aldo, che ha poi parlato di sua moglie e della sua bellissima famiglia: “Senza di loro non sarei arrivato dove sono. Mia moglie è stata la mia prima tifosa, devo molto a lei perché sa cosa c’è dietro”. Infine l’incontro, in giardino, con la sorella Alessandra ma in un momento di “Freeze”.

A guardare Aldo Montano, da casa, anche Antonella Mosetti, sua ex fidanzata. I due sono stati insieme dal 2007 al 2012 e, proprio nel corso della sorpresa a Montano, la showgirl ha postato una storia su Instagram, scrivendo: “Solo io so davvero chi sei… una persona ‘ora’ meravigliosa!!! Anche merito mio”.

Raffaella Fico si racconta

In Mistery Room, invece, è stato il turno di Raffaella Fico, già concorrente del Grande Fratello nel 2008 e adesso nuovamente nella casa ma del Grande Fratello Vip. “Sono cresciuta, ma sono sempre un po’ bambina. La vita però ti porta a cambiare e ti mette di fronte a cose che ti fanno crescere anche troppo velocemente”, ha affermato rivedendo alcune immagini di quell’edizione.

Poi, parlando di Mario Balotelli, con cui ha avuto Pia, ha aggiunto: “Io ero piccolissima, non è stato subito un colpo di fulmine. Cominciò a corteggiarmi e al primo appuntamento mi ha regalato anche delle rose rosse”. Una relazione, quella con il calciatore, “troppo affollata” ma ora i due hanno un “rapporto sereno e disteso. Ci sono voluti un po’ di anni ma lui mi ha chiesto scusa, voglio bene a Mario come ad un fratello”.

Carmen Russo e la sorpresa al Grande Fratello Vip

Sorpresa anche per Carmen Russo. Nella casa del Grande Fratello Vip è entrato, per salutarla, il suo amato Enzo Paolo Turchi, che le ha raccontato della figlia Maria, rassicurandola. “Mi piace tanto che vi guardate ancora con gli occhi che sbrilluccicano come se foste fidanzatini… ma è proprio vero che vi amate come il primo giorno”, ha commentato Alfonso Signorini. “Forse di più”, ha confermato Enzo Paolo emozionato.

Toccante, infine, il confronto con le principesse Clarissa, Lucrezia e Jessica che nel confessionale hanno ripercorso la loro storia e le difficoltà che hanno avuto ad integrarsi a causa delle loro origini. “Siete entrate nella casa come tre uragani però, piano piano, stiamo conoscendo tante cose di voi”, ha detto Signorini.

