Francesca Chillemi e Can Yaman, Instagram

Gli attori hanno pubblicato alcune foto insieme mentre studiano il copione di "Viola Come il Mare"

“Iniziate le letture dei copioni! Felice di intraprendere questa nuova avventura”. Francesca Chillemi commenta così l’inizio della lavorazione di “Viola come il mare”, nuova serie prodotta da Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei in collaborazione con RTI, che interpreta al fianco di Can Yaman. L’attrice, Miss Italia 2003, ha pubblicato uno scatto assieme all’attore turco sul suo profilo Instagram.

Le riprese della serie sono iniziate proprio in questi giorni e si svolgeranno tra Roma e Palermo. “Viola come il Mare” è un light crime, dunque una serie che mette insieme commedia e crime stories ed è ispirata al romanzo di Simona Tanzini “Conosci l’estate?” edito da Sellerio.

Can Yaman felice con Francesca Chillemi

Lo stesso Can Yaman ha pubblicato una foto insieme a Francesca Chillemi sul suo profilo Instagram, accompagnata dalla caption: “Queste foto sono state fatte da Luca Bernabei”. I due attori appaiono concentrati e sorridenti durante lo studio del copione, mentre il produttore ha scattato loro alcune fotografie.

Yaman, dunque, torna sul set per una nuova avventura anche se l’attesa più grande rimane quella per il suo ruolo nel remake di Sandokan.

“’Viola come il mare’, un nuovo bellissimo progetto partirà a settembre, in attesa di iniziare le riprese di Sandokan nel 2022. Grazie a Luca Bernabei ed a Lux Vide reciterò prima in italiano, poi in un grande progetto internazionale come Sandokan tutto in inglese. Non vedo l’ora”, aveva spiegato Can Yaman mostrandosi entusiasta dei nuovi progetti.

