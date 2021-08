Can Yaman

Can Yaman e Francesca Chillemi saranno i protagonisti di "Viola come il mare", un light crime con elementi di commedia e crime stories

Can Yaman e Francesca Chillemi saranno i protagonisti di “Viola come il mare“, nuova serie prodotta da Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei in collaborazione con RTI. Le riprese inizieranno a fine settembre tra Roma e Palermo: ad annunciarlo la casa di produzione e lo stesso attore turco, con un post su Instagram.

“’Viola come il mare’, un nuovo bellissimo progetto partirà a settembre, in attesa di iniziare le riprese di Sandokan nel 2022. Grazie a Luca Bernabei ed a Lux Vide reciterò prima in italiano, poi in un grande progetto internazionale come Sandokan tutto in inglese. Non vedo l’ora”, ha scritto Can Yaman.

“Viola come il Mare” è un “light crime”, spiegano dalla produzione, che mescola elementi di commedia e crime stories. La serie è ispirata al romanzo di Simona Tanzini “Conosci l’estate?” edito da Sellerio.

Can Yaman, confermato nel 2022 il remake di “Sandokan”

Can, dunque, tornerà sul set tra poco più di un mese, per poi dedicarsi da febbraio 2022 alle riprese del remake in chiave contemporanea del kolossal “Sandokan“, maestosa co-produzione internazionale sempre targata Lux Vide.

